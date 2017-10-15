İlk özel tren OMSAN ’dan

Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından Tren İşletmeciliği Yetki Belgesi ve Emniyet Yönetim Sertifikasına sahip olan OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, bu kapsamda TCDD ile işbirliği yaptı. İki kurum arasında düzenlenen imza törenine Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. OMSAN, TCDD Taşımacılık A.Ş'den 15 adet elektrikli lokomotif, 350 adet otomatik boşaltma tertibatlı vagon kiralayacak ve 70 personel istihdam edecek. Gelecek ay itibariyle Sivas/ Demirdağ'da bulunan Erdemir Madencilik'e ait yükleme alanından Hatay/Payas'taki İsdemir Tesisleri'ne yıllık yaklaşık 2 milyon ton demir cevheri taşımaya başlayacak olan OMSAN, böylece Türkiye'nin yıllık demiryolu taşımacılığının yüzde 8'ini tek başına gerçekleştirecek. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, "Lojistik sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan demiryollarının serbestleştirilmesi sürecinin tamamlanmış olması, sektörümüz adına sevindirici bir gelişme. Demiryolu taşımacılığının; hata riskinin en aza indiği lojistik modeli olması, dolayısıyla, hem sektör hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.
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