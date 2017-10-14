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Sağlık çalışanına çifte müjde

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma payı için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, emekli maaşlarının da düzeltileceği sinyalini verdi

Sağlık çalışanına çifte müjde
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan sağlık çalışanlarına çifte müjde geldi. Demircan, sağlık personeline erken emeklilik imkanı getirecek yıpranma payı için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, emekli maaşlarının da düzeltileceği sinyali verdi. Sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmek istediklerini de anlatan Demircan, "Hekimlerin emeklilik maaşları düşük. Bütçe kapsamında çözmek istiyoruz, hem de yıpranma getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Sağlığın da kendi içinde çok zor olan ve daha az yıpratan bölümler bulunduğunu belirten Demircan, bazı görüşlere göre bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı görüşlere göre ise bunun bir takım oyunu olarak birlikte ele alınması gerektiği şeklinde değerlendirmeler olduğunu söyledi. Bu konudaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Demircan, "İnşallah bu müjdeyi vereceğiz" dedi.

​YURT DIŞINDA OKUYANA MECBURİ HİZMET KALKIYOR
Bakan Demircan, yurt dışında tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi alan Türk hekimlerine müjde vererek, "Mecburi hizmet zorunluluğunu yurt dışında okuyanlar için kaldıracağız" dedi. Demircan, doğum küvetleri ile normal doğum oranlarını artırmayı hedeflediklerini anlattı.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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