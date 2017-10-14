Sağlık çalışanına çifte müjde

Sağlık Bakanı AhmetDemircan'dan sağlıkçalışanlarına çifte müjde geldi.Demircan, sağlık personelineerken emeklilik imkanıgetirecek yıpranma payıiçin çalışmaların sürdüğünübelirtirken, emekli maaşlarınında düzeltileceği sinyali verdi.Sağlık çalışanlarının haklarınıiyileştirmek istediklerini deanlatan Demircan, "Hekimlerinemeklilik maaşları düşük. Bütçekapsamında çözmek istiyoruz,hem de yıpranma getirmekistiyoruz" şeklinde konuştu.Sağlığın da kendi içinde çokzor olan ve daha az yıpratanbölümler bulunduğunubelirten Demircan, bazıgörüşlere göre bunların ayrı ayrıdeğerlendirilmesi, bazı görüşleregöre ise bunun bir takımoyunu olarak birlikte elealınması gerektiği şeklindedeğerlendirmelerolduğunu söyledi.Bu konudakiçalışmalarınsürdüğünü dilegetiren Demircan,"İnşallah bumüjdeyi vereceğiz"dedi.
YURT DIŞINDA OKUYANA MECBURİ HİZMET KALKIYOR
Bakan Demircan, yurt dışında tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi alan Türk hekimlerine müjde vererek, "Mecburi hizmet zorunluluğunu yurt dışında okuyanlar için kaldıracağız" dedi. Demircan, doğum küvetleri ile normal doğum oranlarını artırmayı hedeflediklerini anlattı.
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