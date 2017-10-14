S-500'LER 600 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR
Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalar arası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500'ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500'ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilene S-500'ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.
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Bir an önce alinmalidir. Bu kalkismanin arkasinda ve bugün pkk ile isbirliginin yapildigi bir ortamda besbelli ki bunlarin planlari türkiyeye saldirmak ve ona göre tedbir alinmalidir.
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