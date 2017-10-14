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savunma sistemlerinin özellikleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü Rusya ile S-400’den sonra yeni S-500 füze savunma sistemleri konusunda da görüştüklerini söyledi. Peki S-500’ün özellikleri neler? S-400'e göre farklılıkları neler?

S-500'LER 600 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR
Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalar arası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500'ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500'ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilene S-500'ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 12:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Bir an önce alinmalidir. Bu kalkismanin arkasinda ve bugün pkk ile isbirliginin yapildigi bir ortamda besbelli ki bunlarin planlari türkiyeye saldirmak ve ona göre tedbir alinmalidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2017 16:02
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