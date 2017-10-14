Emekliye 3 maaş avans

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş ödenene kadar avans veriliyor. Maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda netasgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 212 lira (1.404 x 3) alacak. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Çalışma hayata geçerse, emekliler maaşın 3 katına kadar avans çekebilecek.
NASIL UYGULANACAK?
Emeklilerin dört gözle beklediği avans imkanı konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avansisteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12,24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Parayı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166,67 lira taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.
CÜZDANI RAHATLATACAK ÇALIŞMA
Emeklilik başvurusu yapmış ancak maaşı 90 gün geçmesine rağmen bağlanmamış olanlara tanınan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde.
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