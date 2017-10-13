İşte MTV zam oranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 40 artırılmasını öngören tasarıdan vazgeçiliyor. Verilen önerge ile MTV artışı 1800 cc altı için yüzde 15 üstü için yüzde 25 olarak uygulanacak

AK PARTİ'NİN VERDİĞİ ÖNERGE İLE...

Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AK Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

GELİR VERGİSİNDEKİ ARTIŞ DA TORBA YASADAN ÇIKARILDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile madde torba tasarıdan çıkarıldı. Böylece brüt 3 bin TL düzeyinde olan maaşlardaki vergi artışından vazgeçilmiş oldu. Ayrıca dağıtılmamış kurum karlarına yüzde 1 vergi getirilmesi düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı.

Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın yüzde 27'den yüzde 30'a çıkartılması, ücretlilerin büyük kısmını etkileyecek, işverenle net ücret üzerinden anlaşmayanların ücreti azalacaktı. Eğer tasarı yasalaşsaydı aylık brüt 2 bin 875 TL ve üzerinde ücret alanlar, gelecek yıl 39 ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi ödeyeceklerdi.