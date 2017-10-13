TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile madde torba tasarıdan çıkarıldı. Böylece brüt 3 bin TL düzeyinde olan maaşlardaki vergi artışından vazgeçilmiş oldu. Ayrıca dağıtılmamış kurum karlarına yüzde 1 vergi getirilmesi düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı.

Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın yüzde 27'den yüzde 30'a çıkartılması, ücretlilerin büyük kısmını etkileyecek, işverenle net ücret üzerinden anlaşmayanların ücreti azalacaktı. Eğer tasarı yasalaşsaydı aylık brüt 2 bin 875 TL ve üzerinde ücret alanlar, gelecek yıl 39 ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi ödeyeceklerdi.

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