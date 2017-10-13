Ekonomiden 2 güzel haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Ağustos ayı dış ticaret endekslerini ve sanayi ciro endeksini açıkladı.

SANAYİ CİRO ENDEKSİ AĞUSTOS'TA YÜZDE 26,6 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 25,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %1,4 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 12,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %7,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 21,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %10,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 21,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,5 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %7,4 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,8, yakıtlarda yüzde 12,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %5,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Temmuz ayında 143,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 artarak, 2017 Ağustos ayında 151,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Ağustos ayında 129,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, 2017 Ağustos ayında 145,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Temmuz ayında 148,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,7 azalarak, 2017 Ağustos ayında 143 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Ağustos ayında 127,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, 2017 Ağustos ayında 138,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2017 YILI AĞUSTOS AYINDA 106,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Ağustos ayında 113,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak, 2017 yılı Ağustos ayında 106,7 oldu.