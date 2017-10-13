 ;
Yol Durumu
  1. İşçinin tazminatına arabulucu çözümü
  2. Kamyonu fişe taktı

5 bin 811 memur alınacak

5 bin 811 memur alınacak
2 bin 200 komiser yardımcısı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 611 memur alımı için düğmeye basıldı. Kadronun 3 bin 222'sini infaz koruma memurları oluşturacak. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, yakında yapılacak sınavla 2 bin 200 alınacağını duyurdu. Çolak, "Sınavda iki hafta içinde 2 bin 200 komiser yardımcısı adayını eğitime başlatmış olacağız. Böylece öğrenci sayımız 25 bini aşacak" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar