5 bin 811 memur alınacak

2 bin 200komiseryardımcısıile Ceza veTevkifevleriGenelMüdürlüğü'ne3 bin 611memur alımı için düğmeye basıldı.Kadronun 3 bin 222'sini infaz korumamemurları oluşturacak. Polis AkademisiBaşkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak,yakında yapılacak sınavla 2 bin 200komiser yardımcısı alınacağını duyurdu.Çolak, "Sınavda iki hafta içinde 2 bin200 komiser yardımcısı adayını eğitimebaşlatmış olacağız. Böylece öğrencisayımız 25 bini aşacak" dedi.
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