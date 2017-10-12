Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyümesine kayıtsız kalamadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara karşı güçlü bir duruş sergileyen Türkiye ekonomisi, yapısal reformların da desteğiyle yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5'in üzerindeki büyüme performansını ikinci çeyrekte de sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak-mart döneminde yüzde 5,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, nisan-haziran döneminde de yüzde 5,1'lik büyüme oranını yakaladı.

Bu veriler öncesinde Türkiye'ye ilişkin büyüme öngörülerini düşük tutan bazı kurum ve kuruluşlar, sergilenen performansın ardından tahminlerini birer birer yukarı yönlü revize etti.

Ülke ekonomilerine yönelik çizdikleri projeksiyonlarla piyasalarca yakından takip edilen Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Moody's ve Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelleyen kurum ve kuruluşlar arasında yer aldı.

REVİZYONLAR BİRBİRİNİ İZLEDİ

Türkiye ekonomisinin 2016'daki olumsuz gelişmelere karşın yüzde 2,9 büyümesi ve 2017 yılına ilişkin öncü göstergelerin ortaya çıkmasıyla büyüme tahminlerindeki revizyonlar birbirini izledi.

İlk olarak ABD'nin yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve JP Morgan Chase, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini mart sonunda yükseltiklerini duyurdu.

Goldman Sachs, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e revize etti.

JP Morgan Chase de ülkenin bu sene yüzde 1,8 yerine yüzde 2,6 büyüyeceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, ikinci çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasının ardından eylül ayında yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5 seviyesinde büyümesi yönündeki tahminini koruduğunu, yılın üçüncü çeyreğinde geniş baz etkisiyle büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşebileceğini belirtti.

MOODY'S VE FİTCH BÜYÜME TAHMİNİNİ İKİ KEZ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçiren kuruluşlardan oldu.

Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı büyüme tahminini ilk olarak nisan ayında yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya yükselten Moody's, söz konusu öngörüsünü en son ağustosta 3,7'ye yükselttiğini açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, ülkenin 2018 büyümesine ilişkin tahminini ise yüzde 2,7'den 2,9'a, ardından da yüzde 3,2'ye yükseltti.

Dünya Bankası da "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)" raporunun Haziran 2017 sayısında, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puan artırarak yüzde 3,5'e çıkardı. 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,1'e revize edildi. Bankanın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 için yüzde 3,5 ve 2019 yılı için yüzde 3,7 olarak belirlenmişti. Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ilk çeyrek büyüme rakamının açıklanmasının ardından, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının yukarı yönlü revize edildiğini duyurdu.

Daha önce Türkiye'nin bu yıl ve 2018 büyüme oranı beklentilerini sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,3 olarak açıklayan Fitch Ratings, rakamları bu yıl için yüzde 4,7, gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak güncelledi. Fitch, revizyonla ilgili açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüme yakalayarak beklentileri aştığına dikkati çekti.

Fitch, bu yılın ikinci çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasından sonra da Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme tahminini bu ay 4,7'den yüzde 5,5'e çıkardığını bildirdi.

ABD'li uluslararası finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı kuruluşu Morgan Stanley de Türkiye ekonomisinde bu sene için öngördüğü büyüme oranını eylülde yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e yükselttiğini açıkladı.

Öte yandan, Japon finans kuruluşu Nomura, aynı dönemde Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan ise Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e yükseltirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tuttu.

Son olarak Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye yönelik büyüme beklentisini 2017 yılı için yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.