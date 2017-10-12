Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ MTV zammı ile ilgili olarak "Zam oranı mutlaka düşecek ama oranı komisyonda belli olacak. Maliye bakanımız başbakanımızla görüştü" dedi.
Hükümetten flaş MTV açıklaması!
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ MTV zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler: MTV zammı , motorlu araçlar vergisi
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