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Hükümetten flaş MTV açıklaması!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümetten flaş MTV açıklaması!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile ilgili olarak "Zam oranı mutlaka düşecek ama oranı komisyonda belli olacak. Maliye bakanımız başbakanımızla görüştü" dedi.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 11:03
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