Dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 3.65'e kadar gerileyen kur yeni güne de düşüşle başladı.
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Sabah ilk işlemlerin ardından dolar 3.63 seviyesinde işlem görüdü. Euro da, 4.32 liraya kadar indikten sonra, 4.32 - 4.33 lira aralığına döndü.
VİZE KRİZİNDEN ÖNCE
Kur böylece vize krizi öncesi seviyelere yaklaştı. Dolar vize krizi öncesindeki cuma gününü 3.62 seviyesinden tamamlamıştı.
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Türkiye'de Doların dolaşımını yasaklayın artık. İthalat-ihracat, turizm gibi dövizle işi olanlar Ziraat ve Halk Bankası üzerinden döviz işlemlerini yapsınlar. Birikim yapmak isteyenler de altın hesabı açtırsın, altına yatırım yapsın, bizimle savaşan dolara değil.
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