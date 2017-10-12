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'ın düşüşü sürüyor

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından yükselen hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

Doların düşüşü sürüyor

Dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 3.65'e kadar gerileyen kur yeni güne de düşüşle başladı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Sabah ilk işlemlerin ardından 3.63 seviyesinde işlem görüdü. Euro da, 4.32 liraya kadar indikten sonra, 4.32 - 4.33 lira aralığına döndü.

VİZE KRİZİNDEN ÖNCE
Kur böylece vize krizi öncesi seviyelere yaklaştı. Dolar vize krizi öncesindeki cuma gününü 3.62 seviyesinden tamamlamıştı.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 09:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MİSAFİR MİSAFİR

Türkiye'de Doların dolaşımını yasaklayın artık. İthalat-ihracat, turizm gibi dövizle işi olanlar Ziraat ve Halk Bankası üzerinden döviz işlemlerini yapsınlar. Birikim yapmak isteyenler de altın hesabı açtırsın, altına yatırım yapsın, bizimle savaşan dolara değil.

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cevapla 12.10.2017 12:40
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