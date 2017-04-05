Referandumdan ’evet’ çıkarsa TL güçlenir

Kanada'nın en büyük bankası Royal Bank of Canada'nın (RBS) iştiraki Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasalarda dengelenme ve istikrar beklentisinin hakim olduğunu ifade etti.

Ash, "Eğer referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa TL'nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir." dedi.

Türkiye açısından zor bir yılın geride kaldığını hatırlatan Ash, 2017'nin geri kalanında enflasyonda düşüş görülebileceğini, TL'nin de gelecek dönemde güçlenebileceğini kaydetti.

"TL'NİN GÜÇLENDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ"

Nisan ve mayıs aylarında enflasyonun zirve yapabileceğini belirten Ash, şöyle devam etti:

"Fakat sonrasında enflasyonun azalacağını düşünüyorum. Eğer referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa TL'nin güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir. Büyüme yavaş, para birimi güçlüyse, bu durumda Merkez Bankası bu duruma sermaye akışlarını da yönetmek adına müdahale edebilir. Politik riskler azalırsa bu faizlerdeki risk primlerini de azaltacaktır. Bu durumda faizler de azalacaktır."

'"EVET' ÇIKARSA PİYASALAR TARAFINDAN RAHATLAMA OLARAK ALGILANACAK"

Ash, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 8-9 aralığında gerçekleşebileceğini ifade ederek, "Referandum sonrasında politik risklerin daha ılımlı bir seviyeye gerilemesini, güvenlik koşullarının iyileşmesini bekliyorum. Tahminim, referandumdan 'evet' çıkma olasılığını daha yüksek olduğu yönünde. Eğer referandumdan 'evet' çıkarsa bu piyasalar tarafından bir çözüm ve rahatlama olarak algılanacaktır." diye konuştu.

Küresel ekonomik görünümün Türkiye'deki koşulları destekler nitelikte olduğunu vurgulayan Ash, "Dış ekonomik koşullar Türkiye piyasaları açısından pozitif. Asya, Avrupa ve ABD'den olumlu büyüme oranları geliyor. Fed, açık bir şekilde para politikasını normalleştiriyor. Bu da daha fazla faiz artışı demek. Fakat önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışının olabilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediklerini ne kadar gerçekleştirebileceğine bağlı olacak." ifadelerini kullandı.