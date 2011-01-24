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    • Ekonomi
    • 24.01.2011 00:00
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    Emekli zamları ne zaman ödenecek?

    SGK; emekli, dul, yetim ve malûl aylığı alanlara 1 Ocak'ta yapılan zammın ne zaman yatırılacağını açıkladı.

    Emekli zamları ne zaman ödenecek?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 868.7 bin kişinin 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderileceğini ve Şubat ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibari ile ödeme yapılacağını duyurdu.


    SGK'nın 1 milyon 868 bin 668 emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan kişiye yapacağı maaş farkının hangi tarihlerde yansıtılacağı belirlendi. Buna göre, SGK'dan yapılan yazılı açıklamada "Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Birinci grupta aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, İkinci Grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat ayı olmak üzere 2 aylık tutarında, Üçüncü grupta aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayı olmak üzere 3 aylık tutarında ve aylıklarını birer aylık olarak alanlara ise Ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi" denildi.

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    Haberler Ekonomi Emekli zamları ne zaman ödenecek?
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