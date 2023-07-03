HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 3 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı: 40 dereceyi aşacak | 3 Temmuz 2023 hava durumu

YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.