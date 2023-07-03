HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 3 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı: 40 dereceyi aşacak | 3 Temmuz 2023 hava durumu

Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini iyice hissettiriyor. Yurt genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak.
SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülkenin büyük bölümünde açık bir hava olacağını, bazı bölümlerinde de yüksek sıcaklıkların beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Tekin, "Ülkemizin iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 derece ve üzerinde seyredecek. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde 40 dereceyi aşacak. Oradaki vatandaşlarımızın özellikle güneş ışığının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz." açıklamasında bulundu.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Yeni haftada 3 büyükşehirde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak.