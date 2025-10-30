Bakan Tekin'den Berat Albayrak’a teşekkür: Kendisi büyük bir vizyon ortaya koydu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, gelirleri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesini gezdi ve öğrencilerin hazırladığı "Enerji Dedektifi" adlı kitapçığı inceledi.

"O dönemde bu okulu planlarken iki amacımız vardı. Birincisi, yenilenebilir enerji alanında gelişen sektöre katkı sunmak, ikincisi ise enerji tasarrufu ve çevre bilinci konusunda toplumda farkındalık oluşturmaktı."

Ziyarette okulun Güneş Santrali Kurulumu Atölyesi'ni de inceleyen Tekin, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek proje okullarının kuruluş amacını anlattı ve sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi'nin kuruluş sürecinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın önemli rol oynadığını vurguladı.

"Bu okulu planlarken dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan çok ciddi destek aldık. Kendisi, yenilenebilir enerjiye dayalı eğitim altyapısının geliştirilmesi konusunda büyük bir vizyon ortaya koydu. Cezeri Lisesi, bu vizyonun en başarılı örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ DEDEKTİFİ" TÜM İLKOKULLARA DAĞITILACAK

Öğrencilerin hazırladığı "Enerji Dedektifi" kitapçığının, okulun kuruluş hedefleriyle örtüştüğünü belirten Tekin, "Bu çalışmayı ülke genelinde yaygınlaştıracağız. İlkokul birinci sınıflarda ders kitaplarıyla birlikte bu kitapçığı da çocukların masasına bırakacağız." dedi.

Bakan Tekin ayrıca kitabın elektronik versiyonunun EBA platformuna yükleneceğini belirterek, "Bu okuldan beklediğimiz ikinci faydayı, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ortaya koyduğunu görmek bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE DESTEK, BARIŞA DAVET

Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesinde düzenlenen kermesin gelirlerinin Gazze'ye gönderileceğini vurgulayan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında bağımsızlık, adalet, insan hakları ve demokrasi değerlerinin öğrencilerde güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

"Filistinli kardeşlerimizin yeniden ayağa kalkması için okullarımızda yapılan kermeslerle 80 milyon lira civarında gelir elde edildi. Katkı veren tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, eğitim dünyasının barış ve insan haklarını merkeze alması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

"Tüm ülkelerin eğitim sektörlerini barışı destekleyecek eğitimler vermeye davet ediyorum. Eğitim yoluyla kalıcı barışın mümkün olduğuna inanıyoruz."