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  • 16.05.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 10:15

açıklandı! 2019 sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM sonuç

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 21 Nisan'da gerçekleştirilen sınavına katılan öğretmenler sonuçlarını merakla araştırıyordu. ÖSYM ise yaptığı açıklamayla sonuçların açıklandığını bildirdi. Peki, nereden, nasıl öğrenilir? 2019 Müdür yardımcılığı sınav sonuçarı sorgulama nasıl yapılır?

Müdür yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

adıyla gerçekleştirilen müdür yardımcılığı sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin ilk defa sınav takviminde yer verdiği MEB EKYS sınavı 21 Nisan'da yapılmıştı. Müdür yardımcısı olabilmek için sınava katılan öğretmenler sonuçlarını nereden görüntüleyeceklerini merak ediyor. Peki, 2019 sorgulama nasıl yapılır? MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Nisan'da gerçekleştirilen 2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2019-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

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MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

SINAVA KİMLER KATILABİLİYOR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

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