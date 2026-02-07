Zelenskiy tarih verdi: ABD'de Rusya Ukrayna müzakeresi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukrayna ve Rusya'nın önümüzdeki hafta müzakere için ABD'ye davet edildiğini söyledi.

Zelenskiy "ABD Ukrayna-Rusya savaşının Haziran ayına kadar bitmesini istiyor. Ukrayna ve Rusya heyetleri gelecek hafta görüşmeler için ABD'ye davet edildi." ifadelerini kullandı.