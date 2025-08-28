PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy duyurdu: ABD ve Ukrayna heyetleri yarın toplanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi. Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Zelenskiy ve Trump, EPAZelenskiy ve Trump, EPA

UKRAYNA VE ABD HEYETLERİ GÖRÜŞÜYOR

Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

"(29 Ağustos) Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

