Yüzyılın soykırımında Filistinli babanın dramı: Enkazda ailesini arıyor

Ortadoğu'nun katil devleti İsrail, Gazze'De yüzyılın soykırımına imza attı. 70 bini aşkın Filistinli şehit oldu, 170 bine yakın kişi yaalandı. Gazze'nin yüzde96'sı enkaza çevrildi. İşte o enkazların birinde 45 yaşındaki Filistinli Mahmud İsmail Hammad'ın arayışı yürekleri parçaladı. Hammad, 15 Aralık 2023'te İsrail savaş uçaklarının evini iki tonluk bombayla hedef aldığı saldırıda hamile eşini ve 6 çocuğunu kaybetti. Aynı saldırıda kardeşi, yengesi ve 4 yeğeni de yaşamını yitirdi, Hammad ise saldırıdan ağır yaralı kurtuldu. Ailesine ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla enkazı kazmaya başladığını anlatan Hammad, "Yaklaşık 180 gündür sabah namazından sonra çalışmaya başlıyor, akşam namazına kadar devam ediyorum. Bazen karanlıkta bile aramayı sürdürüyorum. Toprakları elekten geçirim ailemin parçalarını bulmaya çalışıyorum. Bir İsrail askerinin cesedi enkaz altında kaldığında ortalık ayağa kaldırılıyor. Ama burada binlerce sivil tonlarca bombayla öldürülüyor. Bir İsrail askeri için ayağa kalkan dünya, binlerce Gazzeli için susuyor" dedi.

Hammad, "Gazze'yi asla terk etmeyeceğim. Son nefesimi burada vereceğim" dedi. Hammad, "Enkaz altında ailemi ararken eşimi ancak karnındaki ceninin kemiklerinden tanıyabildim" dedi.