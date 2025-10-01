Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderleri karşısında sırada dizerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşılaması, sandalyesini çekmesi, Erdoğan'ın baş başa görüşme dışında islam liderleriyle görüşmede de yanında yer alması, Yunan basınının da dikkatini çekti.
"BÜYÜK TÜRK"
Yunan gazetesi Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin haberinde "BÜYÜK TÜRK" manşetini kullandı.
Trump'ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinin, Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerden farklı olduğunu belirten gazete, "Şakalar ve bazen alaycı imalar hiç yoktu. Özgür Dünyanın lideri ve gezegendeki en güçlü ülkenin başkanı, Venediklilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanına verdikleri isim olan 'Büyük Türk' görüşüyordu." ifadelerine yer verdi.
TRUMP'IN ERDOĞAN KORKUSU
Trump'ın Erdoğan'ı her zaman sevdiği ve Suriye'deki rolüne ilşikin kullandığı ifadelerede yer veren gazete, "ABD ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik taban tabana zıt tutumları, iki lider arasındaki basın toplantısında hiç dile getirilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'e yönelik son derece sert eleştirileri, Batılı liderlerin Filistin devletini tanıma kararını eleştiren Trump tarafından yorumlanmadı." denildi.