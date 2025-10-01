PODCAST CANLI YAYIN

Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi tarafından gördüğü büyük ilgi Yunan basınının da dikkatini çekti. Kathimerini gazetesi Başkan Erdoğan için “Büyük Türk” manşetiyle girdiği haberinde, “Avrupalı liderlerle yaptığı diğer görüşmelerden farklıydı. Şakalar ve bazen alaycı imalar hiç yoktu” ifadesine yer verdi. Türkiye’nin Başkan Erdoğan liderliğindeki gücü, Yunanlıları bile korkuturken, bizim muhalefet ise üç maymunu oynayıp, Beyaz Saray’daki görüşmeyi itibarsızlaştırmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderleri karşısında sırada dizerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda karşılaması, sandalyesini çekmesi, Erdoğan'ın baş başa görüşme dışında islam liderleriyle görüşmede de yanında yer alması, Yunan basınının da dikkatini çekti.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

"BÜYÜK TÜRK"

Yunan gazetesi Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin haberinde "BÜYÜK TÜRK" manşetini kullandı.

Trump'ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinin, Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerden farklı olduğunu belirten gazete, "Şakalar ve bazen alaycı imalar hiç yoktu. Özgür Dünyanın lideri ve gezegendeki en güçlü ülkenin başkanı, Venediklilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanına verdikleri isim olan 'Büyük Türk' görüşüyordu." ifadelerine yer verdi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

TRUMP'IN ERDOĞAN KORKUSU

Trump'ın Erdoğan'ı her zaman sevdiği ve Suriye'deki rolüne ilşikin kullandığı ifadelerede yer veren gazete, "ABD ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik taban tabana zıt tutumları, iki lider arasındaki basın toplantısında hiç dile getirilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'e yönelik son derece sert eleştirileri, Batılı liderlerin Filistin devletini tanıma kararını eleştiren Trump tarafından yorumlanmadı." denildi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

ERDOĞAN: FİLİSTİNLİLERİN TEK SAVUNUCUSU

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Filistinlilerin tek savunucusu ve NATO liderleri arasında Müslümanların sesi olarak ön plana çıktığını belirten ve bunu İsrail'le ilişkilendiren Yunan basını "İşte bu nedenle Erdoğan, Trump'ın Gazze'yi görüştüğü Müslüman devlet liderleriyle yaptığı toplantıya katıldı. Cuma sabahının erken saatlerinde, ABD başkanının Müslüman müttefiklerine "Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakına izin vermeyeceği" konusunda güvence verdiği ortaya çıktı." ifadesine yer verdi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

YUNANIN GÖRDÜĞÜNÜ TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET GÖRMEDİ

Ancak Yunanın gördüğünü Türkiye'deki muhalefet görmedi.

Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğindeki gücü, Yunanlıları bile korkuturken, bizim muhalefet üç maymunu oynayıp, Beyaz Saray'daki görüşmeyi itibarsızlaştırmaya devam ediyor.

Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktıTrump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!