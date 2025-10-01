Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!

(Takvim.com.tr)

ERDOĞAN: FİLİSTİNLİLERİN TEK SAVUNUCUSU

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Filistinlilerin tek savunucusu ve NATO liderleri arasında Müslümanların sesi olarak ön plana çıktığını belirten ve bunu İsrail'le ilişkilendiren Yunan basını "İşte bu nedenle Erdoğan, Trump'ın Gazze'yi görüştüğü Müslüman devlet liderleriyle yaptığı toplantıya katıldı. Cuma sabahının erken saatlerinde, ABD başkanının Müslüman müttefiklerine "Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakına izin vermeyeceği" konusunda güvence verdiği ortaya çıktı." ifadesine yer verdi.