Yunan basını yazdı! Türkiye kendi Tomahawk’ını yapıyor

Atina merkezli Defence Point "Türkiye, kendi Tomahawk füzesini geliştiriyor" başlıklı haberinde Ankara'nın milli seyir füzesi GEZGİN'in dengeleri değiştirecek güzte olduğunu yazdı. Haberde "Türklerin geliştirdiği bu füze, yüksek hassasiyetle hedefleri vurma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Ayrıca stratejik bağımsızlığın artırılmasında kritik bir rol üstlenecek. Türkiye savunma konusunda tarihi adımlar atarken, biz çok geride kaldık" ifadeleri kullanıldı.

