Yine siyah kurban! ABD’de skandal görüntüler: Polislerin dövdüğü mahkum hayatını kaybetti

ABD'de mahkum Robert Brooks, New York'un kuzeyindeki Marcy Islah Tesisinde infaz memurları tarafından ölümcül bir şekilde dövüldükten sonra 10 Aralık'ta hayatını kaybetti.

New York Valisi Kathy Hochul, 13 memur ve bir cezaevi hemşiresinin görevden alınması emrini verdi. Görüntülerde, mahkum tıbbi muayene odasında elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde memurlardan birinin adamın ağzına bir şeyler tıkıştırmaya çalıştığı ve ardından yüzüne defalarca kez vurduğu görülüyor. Brooks'un ölüm nedeninin "boyun sıkışmasına bağlı asfiksi" olduğu ileri sürüldü.