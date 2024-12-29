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Yine siyah kurban! ABD'de skandal görüntüler: Polislerin dövdüğü mahkum hayatını kaybetti

Robert Brooks adlı mahkum, ABD'nin New York eyaletinin kuzeyindeki Marcy Islah Tesisinde infaz memurları tarafından ölümcül şekilde dövülerek 10 Aralık'ta hayatını kaybetti. Olayın ardından New York Valisi Kathy Hochul, 13 infaz memuru ve bir cezaevi hemşiresinin görevden alınması talimatı verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Yine siyah kurban! ABD’de skandal görüntüler: Polislerin dövdüğü mahkum hayatını kaybetti

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    ABD'de mahkum Robert Brooks, New York'un kuzeyindeki Marcy Islah Tesisinde infaz memurları tarafından ölümcül bir şekilde dövüldükten sonra 10 Aralık'ta hayatını kaybetti.

    New York Valisi Kathy Hochul, 13 memur ve bir cezaevi hemşiresinin görevden alınması emrini verdi. Görüntülerde, mahkum tıbbi muayene odasında elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde görülüyor.

    Görüntülerde memurlardan birinin adamın ağzına bir şeyler tıkıştırmaya çalıştığı ve ardından yüzüne defalarca kez vurduğu görülüyor. Brooks'un ölüm nedeninin "boyun sıkışmasına bağlı asfiksi" olduğu ileri sürüldü.

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