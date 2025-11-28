Yıkıma rağmen ayakta: Filistinli çocuklar sporla hayata tutunuyor

Katil İsrail ordusunun 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında şu ana kadar 894 Filistinli sporcu şehit oldu, 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu da kullanılamaz hale geldi. Filistin halkı, büyük bir travma yaşadı.

Sporun insan bedeni ve ruhunu iyileştirme ile travma etkisini kırma konusundaki etkisini bilen sporcular, özellikle çocukların savaşın neden olduğu aşırı uyarılmışlık halinden kurtulmaları ve kendilerine güvenlerini tazelemeleri için harekete geçti.

Antrenörler, İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar almış ve yakılmış olan Meştel Spor Kulübü'nde çocuklara yeniden savunma sporları öğretmeye başladı. Meştel Spor Kulübü Akademisi Müdürü Hasan er-Rai, "Önceliğimiz çadırlarda yaşayan kız ve erkek çocukları oldu. Sporla onların psikolojilerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Savunma sporları kendine güveni pekiştirir. Çocuklar, sporla topluma adapte olurlar." dedi.