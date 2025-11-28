PODCAST CANLI YAYIN

Yıkıma rağmen ayakta: Filistinli çocuklar sporla hayata tutunuyor

İsrail’in saldırılarında yıkılan Gazze’deki El-Meştel Spor Kulübü, tekrar faaliyetine başladı. Gazzeli çocuklar, savunma sporlarıyla yaşadıkları travmayı atmaya çalışıyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yıkıma rağmen ayakta: Filistinli çocuklar sporla hayata tutunuyor

Katil İsrail ordusunun 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında şu ana kadar 894 Filistinli sporcu şehit oldu, 292 spor tesisi, stadyum ve spor salonu da kullanılamaz hale geldi. Filistin halkı, büyük bir travma yaşadı.
Sporun insan bedeni ve ruhunu iyileştirme ile travma etkisini kırma konusundaki etkisini bilen sporcular, özellikle çocukların savaşın neden olduğu aşırı uyarılmışlık halinden kurtulmaları ve kendilerine güvenlerini tazelemeleri için harekete geçti.
Antrenörler, İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar almış ve yakılmış olan Meştel Spor Kulübü'nde çocuklara yeniden savunma sporları öğretmeye başladı. Meştel Spor Kulübü Akademisi Müdürü Hasan er-Rai, "Önceliğimiz çadırlarda yaşayan kız ve erkek çocukları oldu. Sporla onların psikolojilerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Savunma sporları kendine güveni pekiştirir. Çocuklar, sporla topluma adapte olurlar." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
Trendyol
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
İdefix
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de “Gençliğe Hitabe” sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Türk telekom
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!