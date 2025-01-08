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Yeni zayıflama mucizesi: Bir aylık dozajı 1135 dolar olan Mounjaro

Bir ünlü, Ozempic kullanmayı bırakıp Mounjaro'ya başladığında sağlığında büyük bir iyileşme yaşadığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Yeni zayıflama mucizesi: Bir aylık dozajı 1135 dolar olan Mounjaro

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    İngiliz basınına konuşan bir ünlü, Ozempic'i bırakıp bir aylık dozajı 1135 dolar olan Mounjaro'ya başladığında neler olduğunu şöyle anlatıyor: "Nisan 2023'te Ozempic'e başladığımda, yüksek kolesterol, prediyabetik kan şekeri seviyeleri ve bana felç edici sırt ağrıları yaşatan 75 kilo fazla kiloyla sıkıntılar yaşıyordum. Londra'da özel bir doktor olan Dr. Wendy Denning'in bakımı altında, haftada 0,25 mg'lık bir dozla başladım ve bunu dört ay boyunca kademeli olarak artırdım, böylece vücudum yavaş yavaş uyum sağladı. Ancak bir süre aşırı saç dökülmesi yaşadım. Şimdi, aşıları bıraktıktan üç ay sonra sağlığım değişti. Artık prediyabetik değilim, kilo verdim ve kendimi daha enerjik, daha özgüvenli ve daha mutlu hissediyorum."

    MOUNJARO NASIL ÇALIŞIYOR?
    İnsülin salgısını artırır, kan şekeri düşer. Glukagon üretimini azaltır. GLP-1 ve GIP'i taklit ederek kişinin iştahını ve yiyecek alımını azaltabilir, bu da kilo kaybına yol açar. Daha uzun süre tok hissetmenizi ve daha sağlıklı kan şekeri seviyelerine sahip olmanızı sağlar.

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