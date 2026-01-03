Yeni bir yılı heyecanla kutlarken son günleri oldu

İsviçre Alpleri'ndeki lüks kayak merkezi Crans-Montana'daki bir barda önceki gün yapılan yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Bir iddiaya göre, arkadaşının omzuna çıkan bir barmenin elindeki havai fişeğin ahşap tavanı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Tavandaki köpük nedeniyle alevler yayılınca, facia yaşandı.

