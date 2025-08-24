Yemen’i sel vurdu: 7 can kaybı

Yemen'in dört farklı ilinde etkili olan şiddetli yağış, can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce'de meydana gelen sel felaketinde 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

EVLER YIKILDI

Lahic'in Tuben ilçesindeki yerel kaynaklara göre, selde araçları sulara kapılan 5 kişi kurtarıldı. İlçede bazı evlerin de yıkıldığı bildirildi.