Yemen’i sel vurdu: 7 can kaybı

Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sellerde 5’i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Meteoroloji, yağışların gün boyu süreceği uyarısında bulundu.

Yemen'in dört farklı ilinde etkili olan şiddetli yağış, can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce'de meydana gelen sel felaketinde 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

EVLER YIKILDI

Lahic'in Tuben ilçesindeki yerel kaynaklara göre, selde araçları sulara kapılan 5 kişi kurtarıldı. İlçede bazı evlerin de yıkıldığı bildirildi.

Yemen'de Sel [Fotoğraf] (AA Arşiv)Yemen'de Sel [Fotoğraf] (AA Arşiv)

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı, Şebve ve Hadramevt'te sel sularına kapılarak ölenlerin olduğunu açıkladı. Husilere bağlı "26 September Net" sitesi ise Hacce'de bir evin sel nedeniyle yıkıldığı ve içeride bulunan çocukların hayatını kaybettiği duyurdu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi, ülke genelinde sağanak yağışların gün boyu süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

