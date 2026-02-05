Yarın müzakere masasına oturacaklar! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'da | Bekayi'den "Saldırıyı unutmadık" vurgusu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yarın yapılacak nükleer müzakereler için Umman'a gitti. Tahran yönetimi görüşmeyi "onurlu bir anlaşma arayışı" olarak nitelerken, Sözcü Bekayi İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkat çekti.
İran-ABD yarın müzakere masasına oturuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmelerin 6 Şubat Cumba günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını ifade etti.
ARAKÇİ UMMAN'DA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yarın gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.
ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.
"SALDIRIYI UNUTMADIK" VURGUSU
İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur."değerlendirmesinde bulundu.
Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.