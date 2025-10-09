PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka ile Venceremos klibi hazırlandı. Klip kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken, binlerce kez paylaşılıp, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Giriş Tarihi:
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik dünya genelinde tepkiler yükseliyor...

Son olarak Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka ile hazırlanan "Venceremos" adlı müzik klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Soykırıma dikkat çeken klip! “Biz kazanacağız” mesajı dünyayı sarstı


Venceremos (Takvim.com.tr)Venceremos (Takvim.com.tr)

Klip yayınladıktan sonra hızla yayılıp, binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından beğeniyle karşılandı.

Venceremos (Takvim.com.tr)Venceremos (Takvim.com.tr)

VENCEREMOS NEDİR?
1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığına taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı…

İspanyolca'da "Biz kazanacağız" anlamına gelen "Venceremos", Latin Amerika'da sosyal adalet ve direnişin simgesi haline gelen bir şarkı.

O efsane şarkı şimdi Gazze için yeniden yankılanıyor…

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Takas Bank
Bakan Fidan'dan ateşkes açıklaması: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu yarın hizmete açacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...