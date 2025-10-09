Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...

İşgalci İsrail 'in Gazze 'deki soykırımına yönelik dünya genelinde tepkiler yükseliyor... Son olarak Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka ile hazırlanan "Venceremos" adlı müzik klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Klip yayınladıktan sonra hızla yayılıp, binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından beğeniyle karşılandı.



Venceremos (Takvim.com.tr)



VENCEREMOS NEDİR?

1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığına taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı…

İspanyolca'da "Biz kazanacağız" anlamına gelen "Venceremos", Latin Amerika'da sosyal adalet ve direnişin simgesi haline gelen bir şarkı.



O efsane şarkı şimdi Gazze için yeniden yankılanıyor…