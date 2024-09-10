Yahudi Yönetmen Sarah Friedland ödülünü Gazze’ye adadı

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrası, Başbakan Netanyah'nun emriyle Gazze'de adeta soykırım yaptı. Tüm dünyadan duyarlı insanlar, tepkilerini haykırdı.

Sporcusundan sanatçısına, mankeninden politikacısına kadar çok sayıda kişi, "İsrail bu katliama son versin. Kalbimiz Filistin'le" diye çağrı yaptı. İtalya'da yapılan 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde de İsrail'e tepkiler vardı. Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere taktim edilen "Geleceğin Aslanı" ödülü ise ABD'li Yahudi Yönetmen Sarah Friedland'a verilmesi kararlaştırıldı. Friedland, ödül alırken Tel Aviv'e sert mesaj yolladı: "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336. gününde ve işgalinin 76. yılında kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasını "Kurtuluş mücadelelerinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu" dile getirerek tamamladı.