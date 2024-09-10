PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Yahudi Yönetmen Sarah Friedland ödülünü Gazze'ye adadı

Venedik Filim Festivali’nde Yahudi Yönetmen Friedland, aldığı “Geleceğin Aslanı” ödülünü, Gazze’ye adadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Yahudi Yönetmen Sarah Friedland ödülünü Gazze’ye adadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrası, Başbakan Netanyah'nun emriyle Gazze'de adeta soykırım yaptı. Tüm dünyadan duyarlı insanlar, tepkilerini haykırdı.

Sporcusundan sanatçısına, mankeninden politikacısına kadar çok sayıda kişi, "İsrail bu katliama son versin. Kalbimiz Filistin'le" diye çağrı yaptı. İtalya'da yapılan 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde de İsrail'e tepkiler vardı. Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere taktim edilen "Geleceğin Aslanı" ödülü ise ABD'li Yahudi Yönetmen Sarah Friedland'a verilmesi kararlaştırıldı. Friedland, ödül alırken Tel Aviv'e sert mesaj yolladı: "Bu ödülü İsrail'in Gazze'deki 336. gününde ve işgalinin 76. yılında kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasını "Kurtuluş mücadelelerinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu" dile getirerek tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu! Narin Güran’a neden kıydılar? O gece evde neler yaşandı? Şoke edici sözler
Gözler FED kararında! Borsada eylül ayı nasıl geçecek? Faiz indirimleri bekleniyor mi? İşte dikkat çeken analiz
Türk Telekom
111 bin işçi aranıyor! En çok hangi alanda alım yapılacak? İşte en çok alınan meslekler...
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Babası olma olasılığınız var mı?
BES’ten ikinci emeklilik imkanı: OVP’de tarih verildi! Yeni sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçirilecek?
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Şampiyonluk için 127 milyon Euro’luk dev planlama! Fenerbahçe kesenin ağzını açtı
Bir ’çuval’ itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salim’i ele verdi... İşte Narin’in üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç
Şahan Gökbakar’ın kaçak villasına Marmaris Belediyesi’nden akıllara durgunluk veren açıklama! İçeri giremedik
Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam
Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var?
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı tazeyken 3 gündür kayıp olan Sevda Yılmaz’dan sevindiren haber! Polis ekipleri tarafından bulundu
SON DAKİKA