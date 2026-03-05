Sosyal medya platformu X, yapay zekâ tarafından üretilmiş savaş görüntülerini etiketlemeden paylaşan kullanıcıların gelir elde etmesini engelleyeceğini açıkladı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan sahte savaş görüntülerinin büyük bir bilgi kirliliğine yol açması şirketi yeni bir politika uygulamaya yöneltti.
90 gün askıya alınacak
Kurala göre, yapay zekâ ile oluşturulmuş silahlı çatışma videolarını yapay zekâ üretimi olduğunu belirtmeden paylaşan kullanıcıların içerik üretici gelirleri 90 gün süreyle askıya alınacak. Aynı ihlalin tekrar edilmesi ise platformun gelir paylaşım programından kalıcı olarak çıkarılma ile sonuçlanabilecek.
Savaş görüntülerinde yapay zeka manipülasyonu
the Guardian'da yer alan habere göre İran'daki çatışmaların ilk günlerinden itibaren sosyal medya platformlarında çok sayıda sahte savaş görüntüsü dolaşıma girdi. Bu içeriklerin bazıları milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Örneğin bir video geniş kitleler tarafından paylaşıldı. Ancak doğrulama çalışmaları görüntünün yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu ortaya koydu. BBC Verify verilerine göre söz konusu video yaklaşık 70 milyon kez izlendi. Bir başka sahte videoda ise gerçek bir füze saldırısından yükselen dumanın üzerine yapay zekâ kullanılarak çok daha büyük bir patlama efekti eklenmişti.
Viral içerikler para kazandırıyor
X'te kullanıcılar belirli bir takipçi kitlesine ulaştıklarında platformun reklam gelir paylaşım modelinden para kazanabiliyor. Yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşan hesaplar viral paylaşımlar sayesinde aylık yüzlerce dolar gelir elde edebiliyor.
Bu durum özellikle şok edici veya sansasyonel içeriklerin üretilmesini teşvik ediyor. Yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte savaş görüntülerinin hızla yayılmasının arkasındaki önemli motivasyonlardan birinin de bu gelir modeli olduğu belirtiliyor.
"Savaş zamanında doğru bilgi hayati önem taşır"
X'in ürün yöneticilerinden Nikita Bier, yeni politika hakkında yaptığı açıklamada, savaş dönemlerinde doğru bilgiye erişimin kritik olduğunu vurguladı. Bier, günümüz yapay zekâ araçlarının insanları yanıltabilecek içerikleri son derece kolay bir şekilde üretebildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı çatışmalarla ilgili yapay zekâ tarafından üretilmiş videoları, bunun yapay zekâ ile yapıldığını belirtmeden paylaşan kullanıcılar 90 gün boyunca içerik üretici gelir programından uzaklaştırılacak. Tekrar eden ihlaller ise kalıcı yasakla sonuçlanacak."
"Yapay zekâ yanlış bilgiyi hızlandırıyor"
İngiltere merkezli doğrulama kuruluşu Full Fact, yapay zekâ teknolojilerinin yanlış bilginin yayılma hızını ciddi biçimde artırdığını belirtiyor. Kuruluşun editörü Steve Nowottny, son günlerde sosyal medyada yayılan çok sayıda sahte görüntü tespit ettiklerini söyledi. Nowottny'e göre, düşük kaliteli veya üzerinde filigran bulunan yapay zekâ görselleri bile hızla viral olabiliyor.
İnsanlar doğrulama için yapay zekâya başvuruyor
İngiltere'deki Gelişen Teknoloji ve Güvenlik Merkezi'nde araştırmacı olan Sam Stockwell'e göre kullanıcılar artık sosyal medyada gördükleri videoların gerçek olup olmadığını yapay zekâ sohbet botlarına sorarak doğrulamaya çalışıyor. Ancak Stockwell, sohbet botlarının gerçek zamanlı olayları değerlendirme konusunda yeterince güvenilir olmadığını söylüyor. Üstelik bazı kullanıcılar sohbet botlarının hatalı değerlendirmelerini bir görüntünün gerçek olduğuna dair kanıt gibi paylaşabiliyor. Bu da yanlış bilgilerin yayılmasını daha da hızlandırabiliyor.