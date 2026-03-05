İran'daki çatışmalarla ilgili yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir video BBC Verify verilerine göre yaklaşık 70 milyon kez izlendi.

Kurala göre, yapay zekâ ile oluşturulmuş silahlı çatışma videolarını yapay zekâ üretimi olduğunu belirtmeden paylaşan kullanıcıların içerik üretici gelirleri 90 gün süreyle askıya alınacak. Aynı ihlalin tekrar edilmesi ise platformun gelir paylaşım programından kalıcı olarak çıkarılma ile sonuçlanabilecek.

Savaş görüntülerinde yapay zeka manipülasyonu

the Guardian'da yer alan habere göre İran'daki çatışmaların ilk günlerinden itibaren sosyal medya platformlarında çok sayıda sahte savaş görüntüsü dolaşıma girdi. Bu içeriklerin bazıları milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Örneğin bir video geniş kitleler tarafından paylaşıldı. Ancak doğrulama çalışmaları görüntünün yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu ortaya koydu. BBC Verify verilerine göre söz konusu video yaklaşık 70 milyon kez izlendi. Bir başka sahte videoda ise gerçek bir füze saldırısından yükselen dumanın üzerine yapay zekâ kullanılarak çok daha büyük bir patlama efekti eklenmişti.