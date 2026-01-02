Will Smith’e cinsel taciz davası! Eski çalışanı şikayet etti
Ünlü oyuncu Will Smith’in eski çalışanı Brian King Joseph, Smith’e cinsel taciz davası açtı. Profesyonel kemancı Joseph, Smith’in turne sırasında otel odasına zorla girdiğini öne sürüyor. Şikayet belgesinde Joseph’in otel odasında “Stone F” imzalı el yazısı bir notun yanı sıra ıslak mendiller, bir alkol şişesi, kırmızı bir sırt çantası, başka bir kişinin adına kayıtlı bir HIV ilacı şişesi bulunduğu belirtiliyor.
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz davası açıldı.
Daha önce Smith ile birlikte çalışan profesyonel kemancı Brian King Joseph 30 Aralık Salı günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde ünlü oyuncu hakkında şikayette bulundu.
ÇALIŞANI CİNSEL TACİZ DAVASI AÇTI
Joseph, Smith ile ilk kez 2024'te sahne aldığını ve "Based on a True Story: 2025 Tour" turnesinde yer almak üzere işe alındığını belirtti. Joseph, Smith'in kendisini tura davet ettikten sonra kasten cinsel istismara hazırladığını ve yönlendirdiğini iddia etti.
"OTEL ODASINA ZORLA GİRİLDİ"
Belgelerde, Mart 2025'te Smith'in turnesi sırasında yaşandığı iddia edilen "travmatik bir dizi olay" ayrıntılarıyla aktarılıyor. Buna göre Joseph, Las Vegas'taki otel odasına zorla girildiğine dair herhangi bir iz olmamasına rağmen, odasına birilerinin girdiğini fark ettiğini öne sürüyor.
SAPKIN MESAJLAR, ALKOL ŞİŞELERİ, HIV İLAÇLARI…
İddiaya göre "cinsel şiddet tehdidine" işaret eden kanıtlar arasında; üzerinde çizilmiş bir kalp bulunan ve "Brian, geri döneceğim… sadece ikimiz" ifadelerinin yer aldığı, "Stone F" imzalı el yazısı bir notun yanı sıra ıslak mendiller, bir alkol şişesi, kırmızı bir sırt çantası, başka bir kişinin adına kayıtlı bir HIV ilacı şişesi, bir küpe ve Joseph'in tanımadığı bir kişiye ait hastane taburcu belgeleri bulunuyor.
Dava dilekçesine göre Joseph, kimliği belirsiz bir kişinin kısa süre içinde odasına geri dönmesinden ve kendisine yönelik cinsel eylemlerde bulunmasından endişe duyduğunu öne sürüyor.
Smith'in avukatı Allen B. Grodsky ise 1 Ocak'ta PEOPLE'a yaptığı açıklamada, Joseph'in müvekkili hakkındaki iddialarının tamamen asılsız, dayanaksız ve sorumsuz olduğunu belirterek, bu suçlamaları kesin bir dille reddettiklerini ve gerçeğin ortaya çıkması için tüm hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
Dilekçede, Joseph'in olayı otel yönetimine, yerel polisin acil olmayan hattına ve Smith'in menajerlik ekibine bildirmesinin ardından, turne yönetiminden bir yetkilinin kendisini "utandırdığı" ve işten çıkarıldığını bildirdiği ifade ediliyor. Ayrıca aynı görev için turneye başka bir kemancının alındığı da belirtiliyor.
Şikâyet dilekçesinde, yaşananların Joseph'te ağır duygusal travmaya, maddi kayba ve itibar zedelenmesine yol açtığı; işten çıkarılma sürecinin ardından travma sonrası stres bozukluğu ve diğer ruhsal sorunlar yaşadığı kaydediliyor.