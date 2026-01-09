Washington’dan Suriye uyarısı: Terörizm üssü olmamalı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın istikrarlı, birleşik ve komşularıyla barış içinde bir Suriye’yi desteklediğini açıkladı. Washington, Suriye’nin yeniden terörizm üssü haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.
Beyaz Saray, Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın istikrarlı ve barışçıl bir Suriye vizyonunu desteklediğini bildirdi. Açıklamada, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.
"TERÖRİZM ÜSSÜ OLMAMALI" MESAJI
Açıklamada ayrıca, Suriye'nin herhangi bir şekilde "yeniden terörizm üssü haline gelmemesi" gerektiği vurgulanarak, "İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı"nda bulundu. Açıklamada, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiği belirtildi.
BARRACK'TAN DİYALOG VURGUSU
Bakanlık açıklamasında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeyi sürdürdüğü de kaydedildi.
10 MART ANLAŞMASINA BAĞLILIK ÇAĞRISI
Açıklamada, "Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.