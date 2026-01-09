Washington’dan Suriye uyarısı: Terörizm üssü olmamalı

Beyaz Saray, Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın istikrarlı ve barışçıl bir Suriye vizyonunu desteklediğini bildirdi. Açıklamada, "Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi destekliyor. Bu, Başkan'ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.