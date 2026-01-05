Venezuela'nın kaçırılan başkanı Maduro'yu en yakınındakiler sattı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ele geçirilmesi, sıradan bir askeri operasyonun değil; aylar boyunca örülen uluslararası bir kumpasın sonucu olduğu ortaya çıktı. Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına göre Maduro, dışarıdan değil; en yakınındaki isimlerin açtığı gedikten düşürüldü. CIA'in geçtiğimiz yaz aylarında Venezuela içerisine yerleştirdiği küçük bir ekip, Maduro'nun faaliyetlerini anlık olarak izledi. Aylar öncesinden başlatılan operasyon; yaptırımlar, gizli temaslar ve psikolojik baskıyla ilerledi. Washington'un, Maduro'nun çevresindeki bazı kilit isimlere, "Bu düzen çökecek, ya bizimle olursun ya altında kalırsın" mesajı verildi.

EN YAKIN HALKADA ÇATLAK

Asıl kırılma, Maduro'nun en dar güvenlik çemberinde yaşandı. İddialara göre güvenlik protokollerine hâkim, hareket planlarını bilen ve seyahat trafiğini yöneten isimler ABD ile iş birliğine gitti. Bu isimler sayesinde Maduro'nun, günlük rutini ve zayıf anları adım adım kayda alındı.

SAHTE GÜVENLİK

Operasyonun en kritik aşaması ise Maduro'ya verilen sahte güven hissi oldu. ABD'nin doğrudan müdahaleden kaçınacağı algısı özellikle pompalanırken, Maduro'nun koruma çemberi gevşetildi. Bu sırada perde arkasında, Maduro'nun olası kaçış noktaları ve güvenli bölgeleri tek tek devre dışı bırakıldı.

TUZAK KURULDU

Maduro'nun güvenlik zincirinde oluşan kısa süreli boşluk, operasyonun düğmesine basılması için yeterli oldu. İddialara göre bu noktada içeriden verilen "tamam" sinyali belirleyici oldu.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

ABD basını, Nicolas Maduro ve eşinin pazartesi günü Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Maduro ve eşi, Manhattan'a ulaştıktan sonra ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürüldü.



GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLDU

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

'DERHAL BIRAKIN'

ABD'nin Venezeula'ya yönelik saldırılarına Çin yönetiminden tepki geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "ABD'yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz."

EGEMENLİK HALKINDIR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti. Bakan Çelik, "Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz" dedi.



'VENEZUELA PETROLÜNÜ GETİRİN'

Washington'un Venezuela'ya yönelik askeri hamlesinin ardından siyasi ve ekonomik planı da netleşmeye başladı. Trump yönetiminin, ABD'li petrol şirketlerine tazminat karşılığında Venezuela'ya dönme şartı sunduğu ortaya çıktı. Politico dergisine konuşan yetkililere göre, ABD'li petrol şirketlerinin tazminat alabilmesi, Trump yönetiminin sunduğu koşula bağlandı. Petrol şirketi yöneticilerine, "Sondaj kuleleri, boru hatları ve el konulan diğer varlıklar için tazminat isteyen firmaların, Venezuela'nın çökmüş petrol altyapısını yeniden ayağa kaldırmak üzere sahaya dönmeye hazır olmaları gerektiği" aktarıldı.