UNICEF açıkladı: İsrail, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemelerin girişini engelliyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail'in, Gazze'ye kritik öneme sahip malzemeleri göndermeyi engellediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuştu.

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ortakların, Gazze'de 2 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle rutin aşılarını kaçıran 3 yaş altı 40 binden fazla çocuğa ulaşmak için aşılama, beslenme ve sağlık kampanyası başlattığını vurgulayan Pires, "Kampanyanın ilk gününde birden fazla aşıyla 2 bin 400 çocuğa ulaşıldı.

Gazzeli çocuklar yemek için sıra bekliyor (AA)Gazzeli çocuklar yemek için sıra bekliyor (AA)

Kampanya 3 tur halinde yürütülecek, ilk tur 9-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ve üçüncü turlar da aralık ve ocakta gerçekleştirilecek" dedi.

Pires, UNICEF'in, çocuk felci, kızamık ve zatürre gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalıklardan korumak için bir milyon aşıyı Gazze'ye ulaştırdığını belirtti.

UNICEF'in 12 Ekim-10 Kasım'da Gazze'ye 5 bin 500 yardım tırı ulaştırdığını kaydeden Pires, "İsrail yetkilileri, su tankerleri ile UNICEF araçları için yedek parçalar, su arıtma ve arıtma malzemeleri, yüksek güçlü jeneratörler dahil kritik öneme sahip malzemelerin gönderilmesini reddetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de devam eden soykırımGazze'de devam eden soykırım

KATILDIĞI YAYINLARDA SÜREKLİ VURGULADI

Pires, katıldığı yayınlarda ateşkese rağmen kıtlık, yetersiz beslenme, barınma gibi sorunlara dikkat çekti.

Pires,ateşkesten sonra bile Gazze'deki çocukların durumunun ne kadar vahim olduğunu ifade ederken, kırılgan ateşkese rağmen kıtlık,yetersiz beslenme ve saldırılardan kaynaklı korkuların günlük yaşamı ne kadar olumsuz etkilediğini vurguladı.

ÇOCUKLAR BİTKİN KUTLAMALAR ERKEN

Pires, Gazze'deki şartlar göz önüne alındığında kutlamaların erken olduğunu vurguladı.

Ricardo Pires'in paylaşımı (X hesabından)Ricardo Pires'in paylaşımı (X hesabından)

