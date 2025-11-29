Ulusal Muhafız saldırısı ABD’yi harekete geçirdi: Afgan pasaportuna vize freni
Washington’daki silahlı saldırıda bir Ulusal Muhafızın hayatını kaybetmesi üzerine ABD yönetimi, Afganistan pasaportuna yönelik vize işlemlerini askıya aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan pasaportuna sahip kişilere vize verilmesini derhal askıya aldığını açıkladı.
Bakanlığın ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan duyuruda, kararın ulusal ve kamu güvenliğini korumaya yönelik bir önlem olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadesi kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." dedi.
Vize kararının, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın silahlı saldırıya uğraması; saldırıda bir muhafızın hayatını kaybetmesinin ardından alındığı belirtildi.
Başkent Washington'daki saldırı
Washington Polis Departmanı, çarşamba günü yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu, bu kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.
ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, saldırının şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğu bilgilerini paylaşmıştı.
Pirro saldırının şüphelisi Rahmanullah Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını eklemişti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.