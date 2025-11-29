Ulusal Muhafız saldırısı ABD’yi harekete geçirdi: Afgan pasaportuna vize freni

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan pasaportuna sahip kişilere vize verilmesini derhal askıya aldığını açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan duyuruda, kararın ulusal ve kamu güvenliğini korumaya yönelik bir önlem olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur." dedi.

Vize kararının, Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın silahlı saldırıya uğraması; saldırıda bir muhafızın hayatını kaybetmesinin ardından alındığı belirtildi.