Ukrayna’da sıcak saatler! Putin askeri üniforma ile gitmişti: Kritik bölge Rusya’ya geçti

Ukrayna ile ABD'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde katıldığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Kiev'in 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul ettiği bildirilmişti. Rusya'dan gelecek olan karar beklenirken Kiev-Moskova hattında karşılıklı saldırılar devam etti. Dün gece Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki Kursk bölgesine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeri üniformayla boy gösterdi ve Rusya saatler sonra Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu.

Kiev-Moskova hattından dakika dakika gelişmeler...