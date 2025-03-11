Ukrayna'da 30 gün ateşkes! Kiev "Hazırız" dedi: Top Rusya'da

Ukrayna, ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. ABD ve Ukrayna'dan yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin arabuluculuğunda 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul etti. Ukrayna'nın kararının ardından Rusya'dan gelecek karar bekleniyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sivil binalara yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, "Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) bu gece saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini kaydetti.
Peskov, "Askerlerimiz, (Ukrayna'da) askeri unsurları vurmaya devam ediyor. Kiev yönetimi ise sivil binalara saldırılar düzenliyor. Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.
Bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde müzakerelerin yapılacağını hatırlatan Peskov, ABD'nin söz konusu müzakereler hakkında Rusya'yı bir şekilde bilgilendireceğini söyledi.
Peskov, ABD’nin NATO'da ayrılması ihtimaline ilişkin ise "Bu bizim işimiz değil. NATO'nun kendi tüzüğü var." şeklinde konuştu.
Zelenskiy ve Trump’ın temsilcileri Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yaparken Ukrayna Rusya’yı vurdu.
Ukrayna’nın şimdiye kadarki en büyük saldırısı olarak da nitelendirilen saldırıdan Moskova’nın yanı sıra Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Oryol ve Ryazan da etkilendi. Rus yetkililer, "kitlesel" saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ukrayna, ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'da başladığını duyurdu.
Ukrayna heyetinin görüşmelere katılmak üzere geldiğine dair bir video paylaşıldı.