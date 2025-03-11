Ukrayna'da 30 gün ateşkes! Kiev "Hazırız" dedi: Top Rusya'da

UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA SALDIRI

Zelenskiy ve Trump’ın temsilcileri Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yaparken Ukrayna Rusya’yı vurdu.

Ukrayna’nın şimdiye kadarki en büyük saldırısı olarak da nitelendirilen saldırıdan Moskova’nın yanı sıra Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Oryol ve Ryazan da etkilendi. Rus yetkililer, "kitlesel" saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.