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Ukrayna'da 30 gün ateşkes! Kiev "Hazırız" dedi: Top Rusya'da

Ukrayna ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki toplantılarından ateşkes kararı çıktı. ABD ve Ukrayna’dan yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin arabuluculuğunda 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul etti. Ukrayna’nın kararının ardından Rusya’dan gelecek karar bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın da ateşkesi kabul edeceğini umduğunu söyledi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i tekrar Beyaz Saray'a çağıracağını belirtti.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 22:18
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ukrayna, ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. ABD ve Ukrayna'dan yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin arabuluculuğunda 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul etti. Ukrayna'nın kararının ardından Rusya'dan gelecek karar bekleniyor.

    CANLI ANLATIM
    22:13 11 Mart 2025
    TRUMP BOMBAYI PATLATTI
    ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın da ateşkesi kabul edeceğini umduğunu söyledi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i tekrar Beyaz Saray'a çağıracağını belirtti.
    21:57 11 Mart 2025
    RUBIO: TOP RUSYA'DA
    ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi
    21:29 11 Mart 2025
    UKRAYNA TEKLİFİ KABUL ETTİ
     İki ülkeden yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin arabuluculuğunda 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul etti, ancak Rusya henüz anlaşmayı kabul etmedi.
    19:26 11 Mart 2025
    RUSYA'DAN UKRAYNA'YA MİSİLLEME
    Ukrayna'nın saldırılarının ardından Rusya'dan misilleme geldi. AFP Ukrayna'da ikisi çocuk altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
    13:26 11 Mart 2025
    KREMLİN: UKRAYNA SİVİL BİNALARI VURUYOR

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sivil binalara yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, "Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." dedi.

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

    Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) bu gece saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini kaydetti.

     

     

    Peskov, "Askerlerimiz, (Ukrayna'da) askeri unsurları vurmaya devam ediyor. Kiev yönetimi ise sivil binalara saldırılar düzenliyor. Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

    Bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde müzakerelerin yapılacağını hatırlatan Peskov, ABD'nin söz konusu müzakereler hakkında Rusya'yı bir şekilde bilgilendireceğini söyledi.

    Peskov, ABD’nin NATO'da ayrılması ihtimaline ilişkin ise "Bu bizim işimiz değil. NATO'nun kendi tüzüğü var." şeklinde konuştu.

    12:49 11 Mart 2025
    UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA SALDIRI

    Zelenskiy ve Trump’ın temsilcileri Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yaparken Ukrayna Rusya’yı vurdu.

    Ukrayna’nın şimdiye kadarki en büyük saldırısı olarak da nitelendirilen saldırıdan Moskova’nın yanı sıra Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Oryol ve Ryazan da etkilendi. Rus yetkililer, "kitlesel" saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

     

     

    12:43 11 Mart 2025
    UKRAYNA VE ABD MASAYA OTURDU

    Ukrayna, ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'da başladığını duyurdu.
    Ukrayna heyetinin görüşmelere katılmak üzere geldiğine dair bir video paylaşıldı.

     

     

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