Ukrayna'da 1 haftalık ateşkes! ABD Başkanı Trump duyurdu: Putin kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına açık bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Kabine toplantısı sırasında Trump, Venezuela'nın hava sahasının uçuşlara açılacağını duyurdu. Venezuela yönetimine teşekkür eden Trump, "Venezuelalı liderlerle gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. İlişkiler çok güçlü ve çok iyi" dedi.

Büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giriş yaptığını ve sahayı incelediklerini ifade eden Trump, "Bu, Venezuela ve ABD için muazzam bir zenginlik getirecek" ifadelerini kullandı. Venezuela'nın Devlet Başkanı Vekili Delcy Rodrguez ile görüştüğünü de ifade eden Trump, "Kendisine ABD'nin Venezuela üzerindeki tüm ticari hava sahasını açacağını bildirdim. ABD vatandaşları, kısa süre içinde Venezuela'ya gidebilecek ve orada güvende olacaklar"dedi. Bu sözlerin ardından Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'e seslenen Trump, "Bugün mesai bitimine kadar Venezuela'nın hava sahasının uçuşlara açılmasını istiyorum"ifadelerini kullandı. "SADECE GÖZLERİMİ KAPADIM"

Bugünkü kabine toplantısında tüm bakanların konuşmasına izin vermeyeceğini zira son kabine toplantısının üç saat sürdüğünü ifade eden Trump, "Toplantı sırasında gözlerimi kapadığımı söyleyenler oldu. Ama çok sıkıcı bir hal almıştı"ifadelerini kullandı. Kabine toplantısında kahkahalara neden olan açıklamalarında Trump, "Bir yandan sıkıcıydı ama uyumadım. Sadece gözlerimi kapadım çünkü oradan çıkıp gitmek istiyordum" ifadelerini kullandı. Trump, eğer gerçekten uyumuş olsaydı Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kendisini uyandırıyor olacağını söyledi.