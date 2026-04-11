CNN'e konuşan üç isimsiz kaynak, Çin'in MANPADS dahil kritik savunma sistemlerini İran'a göndermek için hazırlık yaptığını iddia etti.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Pekin ve Tahran hattında askeri bir hareketlilik olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. CNN'e konuşan ve isimleri açıklanmayan üç kaynak, Çin'in savunma sanayii envanterinde yer alan kritik sistemleri İran'a göndermek için geri sayıma geçtiğini öne sürdü.

Özellikle omuzdan fırlatılan ve alçak irtifa hava araçlarına karşı etkili olan MANPADS sistemlerinin sevkiyat listesinde olduğu belirtiliyor. Ancak bu iddialar diplomatik kanallar tarafından reddedildi.

"GERÇEK MENŞEİ GİZLEMEK İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE" İDDİASI

Haberdeki en dikkat çekici detaylardan biri sevkiyatın rotasıyla ilgili. Kaynaklardan ikisi, Çin'in doğrudan gönderim yapmak yerine, füze sistemlerinin "gerçek menşeini gizlemek" amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden bir güzergah izleyeceğine dair işaretler olduğunu savunuyor. Bu stratejinin, olası uluslararası tepki ve yaptırımlardan kaçınmak için planlandığı öne sürülüyor.

PEKİN YÖNETİMİNDEN NET YALANLAMA

İddiaların odağındaki Çin tarafı ise sessiz kalmadı. Çin'in Washington Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, Pekin'in çatışma bölgelerindeki taraflara silah sağlamama ilkesine sadık olduğu vurgulandı. Büyükelçilik sözcüsü, "Çin, çatışmadaki hiçbir tarafa silah sağlamadı; söz konusu bilgi doğru değil" diyerek sevkiyat haberlerini "asılsız" olarak nitelendirdi.