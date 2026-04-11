Üçüncü ülke güzergahı iddiası: Çin, İran'a hava savunma sistemi mi gönderiyor?

Çin’in, birkaç hafta içinde İran’a alçak irtifa hava araçlarına karşı etkili olan omuzdan fırlatılabilen füze sistemlerini (MANPADS) teslim etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için sevkiyatın üçüncü ülkeler üzerinden "menşe gizlenerek" yapılacağı iddia edilirken; Çin tarafı iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bölgedeki hiçbir tarafa silah sağlamadıklarını duyurdu.

  • CNN'e konuşan üç isimsiz kaynak, Çin'in MANPADS dahil kritik savunma sistemlerini İran'a göndermek için hazırlık yaptığını iddia etti.
  • İki kaynak, Çin'in füze sistemlerinin gerçek menşeini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden sevkiyat plانladığını öne sürdü.
  • Çin'in Washington Büyükelçiliği iddiaları reddederek çatışma bölgelerindeki taraflara silah sağlamama ilkesine bağlı olduklarını belirtti.
  • MANPADS sistemleri omuzdan fırlatılan ve alçak irtifa hava araçlarına karşı kullanılan savunma silahları olarak tanımlanıyor.
  • İddialar Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, Pekin ve Tahran hattında askeri bir hareketlilik olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. CNN'e konuşan ve isimleri açıklanmayan üç kaynak, Çin'in savunma sanayii envanterinde yer alan kritik sistemleri İran'a göndermek için geri sayıma geçtiğini öne sürdü.

Özellikle omuzdan fırlatılan ve alçak irtifa hava araçlarına karşı etkili olan MANPADS sistemlerinin sevkiyat listesinde olduğu belirtiliyor. Ancak bu iddialar diplomatik kanallar tarafından reddedildi.

"GERÇEK MENŞEİ GİZLEMEK İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE" İDDİASI

Haberdeki en dikkat çekici detaylardan biri sevkiyatın rotasıyla ilgili. Kaynaklardan ikisi, Çin'in doğrudan gönderim yapmak yerine, füze sistemlerinin "gerçek menşeini gizlemek" amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden bir güzergah izleyeceğine dair işaretler olduğunu savunuyor. Bu stratejinin, olası uluslararası tepki ve yaptırımlardan kaçınmak için planlandığı öne sürülüyor.

PEKİN YÖNETİMİNDEN NET YALANLAMA

İddiaların odağındaki Çin tarafı ise sessiz kalmadı. Çin'in Washington Büyükelçiliği aracılığıyla yapılan açıklamada, Pekin'in çatışma bölgelerindeki taraflara silah sağlamama ilkesine sadık olduğu vurgulandı. Büyükelçilik sözcüsü, "Çin, çatışmadaki hiçbir tarafa silah sağlamadı; söz konusu bilgi doğru değil" diyerek sevkiyat haberlerini "asılsız" olarak nitelendirdi.

