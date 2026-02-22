Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'nı ihlal ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin ve BAE dışişleri bakanları ile İİT, Arap Ligi ve KİK sekreterliklerinin, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerini kınadığı belirtildi.

BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINI CİDDİ BİÇİMDE TEHDİT ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Açıklamada, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu, bölgenin güvenlik ve istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiği bildirildi.

Huckabee'nin ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu vizyonla ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmek için kapsamlı planla doğrudan çeliştiği vurgulanan açıklamada, bu vizyon ve planın gerginliğin tırmanmasını önlemek ve Filistin halkının kendi bağımsız devletine kavuşmasını sağlayacak kapsamlı bir çözüm için siyasi bir ufuk yaratmak üzerine kurulu olduğunun altı çizildi.