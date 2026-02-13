Türkiye ve Pakistan arasında 2 yeni mutabakat! Şahbaz Şerif'ten ortak güç vurgusu

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in katıldığı toplantıda, iki ülke arasında hayvancılıktan turizme, eğitimden ticarete her alanda işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi.

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, Türkiye'de savunma sanayisindeki teknolojik altyapının tarım ve hayvancılık gibi sivil teknolojilere olumlu etkilerini belirterek, yapay zeka tabanlı otonom çiftlikler geliştirdiklerini ve 5 senede 40 bin genç ile tarımda teknolojik dönüşümü yaymayı hedeflediklerini açıkladı.

Karagöz, Türkiye ve Pakistan öncülüğünde Sudan'dan Suriye'ye, Körfez'den Mısır'a, Somali'den Türk Cumhuriyetlerine kadar yeni bir gıda arz güvenliği hattının oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, Pakistan'ın Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yenilikçi teknolojileri benimseyerek tarım sektörünü modernize etmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti ve Pakistan ile Türkiye arasında tarım ve hayvancılık alanında 2 mutabakat zaptı imzalandı.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre, Pakistan ile Türkiye arasında tarım ve hayvancılık alanında 2 yeni mutabakat zaptı imzalanırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif , Pakistan ve Türkiye'nin küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli bir rol oynayabileceği söyledi.

Şerif, modern tarım teknolojileri ve uzmanlığından yararlanmak için ikili işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, Pakistan ve Türkiye'nin küresel gıda değer zincirinde ortaklaşa önemli bir rol oynayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın, özellikle Türkiye'nin tarım ürünleri ve hayvancılık sektörlerinde başarıyla uygulanan yenilikçi teknolojileri benimseyerek, küresel gelişmelere paralel olarak tarım sektörünü modernize etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Şerif, "Yüce Allah, Pakistan'ı tarım sektöründe bol kaynaklarla kutsamıştır. Modern teknoloji ve kapsamlı planlama yoluyla bu potansiyeli tam olarak kullanmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Şerif, Pakistan'ın Türkiye ile örnek kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek, özellikle tarım ve hayvancılık alanlarında ikili ekonomik ortaklığı geliştirmek istediğini belirtti.

Türkiye ve Pakistan arasında 2 yeni mutabakat

"GIDA ARZ GÜVENLİĞİ" HATTI

Toplantıda, TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, TÜME'de verimliliği artırmak için ileri teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi verdi ve Pakistan ile Türkiye arasında tarım ve hayvancılık sektörlerinde işbirliğinin genişletilmesine büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Karagöz, her iki ülkenin kardeşçe liderliğinin, Pakistan ve Türkiye iş dünyaları arasında daha yakın işbirliğini teşvik etmek için yol gösterici bir güç olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de son 10 yılda savunma sanayisindeki ivmelenmenin ciddi teknolojik altyapı biriktirdiğini belirten Karagöz, burada oluşan kabiliyetlerin tarım ve hayvancılık gibi sivil teknolojilere de olumlu etkilerini gördüklerini belirtti.

Karagöz, Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılasına sahip Türkiye'nin iklim, küresel arz şokları, bölgede tırmanan gerilim, değişen sosyolojiyle yaşlanan tarım nüfusu ve fiyat istikrarsızlıkları gibi yeni sınamalara karşı teknoloji ve verim odaklı dönüşümü hedeflediğini vurguladı.

Daha yoğun teknoloji kullanımı ve yapay zeka uygulamaları ile gençlerin tarıma daha fazla ilgi göstereceklerini ve daha az kaynakla daha verimli üretebileceklerini söyleyen Karagöz, dışa bağımlı olmaktan ziyade, Türk mühendislerinin geliştirdiği modelleri "yapay zeka tabanlı otonom çiftlikler" de bir araya getirdiklerini ve 2026 Urfa Teknofest'e kadar 40 genci destekleyerek bunun yaygınlaşmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Karagöz, 5 senede 40 bin genç ile tarımda teknolojik dönüşümü ülke geneline yaymayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Pakistan'ın geniş su kaynakları, toprak, iklim yapısı, nüfusu ile tarımsal üretimde kritik bir ülke olduğunu belirten Karagöz, teknoloji ve verim odaklı dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Karşılıklı ortak teknoloji geliştirerek kader birliğini ticari köprüler ile pekiştirmek istediklerini vurgulayan Karagöz, Türkiye'nin Milli Teknoloji hamlesinin tarım ve hayvancılık teknolojilerindeki çıktılarını dost ve kardeş coğrafyalarda yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Karagöz, Türkiye ve Pakistan öncülüğünde, Sudan'dan Suriye'ye, Körfez'den Mısır'a, Somali'den Türk Cumhuriyetlerine kadar yeni bir "gıda arz güvenliği" hattının bölge için önemine işaret etti.