İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan hastaların Mısır'daki tedavi süreçleri devam ediyor. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, tedavi amacıyla Mısır'a getirilen bazı Gazzelilerin ameliyat masraflarını karşılayarak insani destek sağladı.
GAZZE'DEN MISIR'A UZANAN YARDIM ELİ
Kahire'deki özel hastanelerde ameliyat edilen yaralıların tedavi süreçlerini yakından takip eden vakıf görevlileri, hastalara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Gazze'den gelen yaralı ve hastalara yönelik destek çalışmalarının imkanlar doğrultusunda devam edeceğini belirtti.
150 METRE SAVURAN PATLAMA
Savaş sırasında yaralanarak Mısır'a sığınan ve Kahire'de tedavisi devam eden öğretmen Hasan Ebu Sefer, yaşadığı dehşet anlarını aktardı. Gazze'de atılan bir bombanın etkisiyle kendisinin, eşinin ve kızının 150 metre savrulduğunu ifade eden Sefer, "Kardeşim ve yengem şehit oldu, yeğenim ise hayatta kaldı." dedi. Gazze'de yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Sefer, Mısır'da da tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.
"MASRAFLAR VAKIF TARAFINDAN ÜSTLENİLDİ"
Filistin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yaralı olarak Mısır'a getirilen ve Kızılay tarafından hastaneye yatırılan Muhammed Safitedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti: Kızılay Hastanesi'ndeki tedavi sonrası Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ile iletişime geçtiğini ve hastane masraflarının üstlenildiğini söyledi.