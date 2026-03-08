150 METRE SAVURAN PATLAMA

Savaş sırasında yaralanarak Mısır'a sığınan ve Kahire'de tedavisi devam eden öğretmen Hasan Ebu Sefer, yaşadığı dehşet anlarını aktardı. Gazze'de atılan bir bombanın etkisiyle kendisinin, eşinin ve kızının 150 metre savrulduğunu ifade eden Sefer, "Kardeşim ve yengem şehit oldu, yeğenim ise hayatta kaldı." dedi. Gazze'de yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatan Sefer, Mısır'da da tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.