Türk inşaat mühendisi Interpol kaydı bulunduğu iddiasıyla Belgrad'da gözlatına alındı...

İnşaat Mühendisi Mustafa Sarıkavak, eşi Emine Sarıkavak ile birlikte 23 Ekim 2025 tarihinde İzmir'den Belgrad'a seyahat etti. Belgrad'daki polis kontrolü sırasında Sarıkavak, Rusya tarafından hakkında Interpol kaydı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Tutuklama kararının, 4 Mart 2023 tarihinde Moskova'da meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına dayandığı öğrenildi. Ailenin paylaştığı bilgilere göre; Mustafa Sarıkavak'ın olay günü şantiyede bulunmadığı ve yetkisi içinde olmadığı belirtildi.

DOSYA BEKLENİYOR

Avukatların itirazları üzerine Rusya'dan dava dosyasının talep edildiği, ancak yaklaşık 29 gündür mahkeme kararının beklendiği bildirildi. Sarıkavak ailesi, yetkililerinden destek bekliyor.