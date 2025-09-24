PODCAST CANLI YAYIN

Türk Evi'nde Başkan Erdoğan'ın şahitliğinde nikâh

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Türk Evi, yoğun diplomasi trafiğinin gölgesinde renkli anlara da sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Evi’nde düzenlenen bir nikâha katıldığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın şahitlik ettiği törende damat, ailelerin sayısının artırılması gerektiğini vurgularken, gelin de “Cumhurbaşkanımızın personeli olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Evi'nde Başkan Erdoğan’ın şahitliğinde nikâh

Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temasları yoğun bir şekilde devam ederken, Türkiye'nin yurtdışındaki en önemli temsilciliklerinden biri olan Türk Evi de renkli anlara sahne oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Evi'nde düzenlenen bir nikaha katıldığı ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın katılımına ilişkin konuşan damat, "Başkan Erdoğan'ın burada olmasının çok güzel bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Bu evliliği Sayın Cumhurbaşkanımızın, Aile Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, kadın kolları başkanımızın ve kız kardeşimin şahitliğiyle gerçekleştirdik. Çok anlamlı ve çok güzel oldu" dedi.

Türk Evi renkli anlara şahit oldu (Ekran görüntüsü)Türk Evi renkli anlara şahit oldu (Ekran görüntüsü)

DAMATTAN 3 ÇOCUK MESAJI

2025 yılının "aile yılı" olduğunu hatırlatan damat, "Sayın Bakanımız da ifade etti. Ailelerimizin sayısını artırabilmek için nüfus oranlarımızın 1,5'un altına doğru inmesi ciddi bir tehlike. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üç ve üzeri çocuk tavsiyeleri var. İnşallah biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileriye, daha müreffeh bir seviyeye ve daha kalabalık bir nüfusa ulaşması için üzerimize düşeni yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gelin ise, "Gururluyum, Cumhurbaşkanımızın personeliyim. Bu yoğun temposunda bize vakit ayırdığı için teşekkür ederim" diye konuştu.

