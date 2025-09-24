Türk Evi'nde Başkan Erdoğan’ın şahitliğinde nikâh

Başkan Erdoğan'ın ABD'deki temasları yoğun bir şekilde devam ederken, Türkiye'nin yurtdışındaki en önemli temsilciliklerinden biri olan Türk Evi de renkli anlara sahne oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Evi'nde düzenlenen bir nikaha katıldığı ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın katılımına ilişkin konuşan damat, "Başkan Erdoğan'ın burada olmasının çok güzel bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Bu evliliği Sayın Cumhurbaşkanımızın, Aile Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, kadın kolları başkanımızın ve kız kardeşimin şahitliğiyle gerçekleştirdik. Çok anlamlı ve çok güzel oldu" dedi.