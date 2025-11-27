Türk askeri Ukrayna'da! Fransa ve Türkiye barış gücü olarak konuşlanacak

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya barışının sağlanması durumunda İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinin barış gücü olarak Ukrayna'ya konuşlanacağını açıkladı. Bu, Avrupa'da büyük yankı buldu. France 24, "Türk askerinin Ukrayna'da olması hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu karşılandı. Son dönemde Türk dış politikasının etkileri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın da çözüm için en önemli seçenek olarak ortaya çıktı" diye yazdı., İspanyal ve Alman medyası da Türk askerinin Ukrayna'da olmasının barışın etkisinin hızla hissedileceğini belirtti.

