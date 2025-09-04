Trump’tan Rusya-Ukrayna mesajı: “Putin ve Zelenskiy’le konuşuyorum”

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşması hakkında konuştu ve iki tarafın da buna henüz hazır olmadığını söyledi.

Trump ve Zelenskiy, AFP

TRUMP: MOSKOVA VE KİEV HAZIR DEĞİL

Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" şeklinde nitelendirerek tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

Başkan Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendiren Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.