Trump’tan Rusya-Ukrayna mesajı: “Putin ve Zelenskiy’le konuşuyorum”

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna barışı için tarafların henüz hazır olmadığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile konuştuğunu söyleyen Trump, Trump, " Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşması hakkında konuştu ve iki tarafın da buna henüz hazır olmadığını söyledi.

Trump ve Zelenskiy, AFPTrump ve Zelenskiy, AFP

TRUMP: MOSKOVA VE KİEV HAZIR DEĞİL

Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" şeklinde nitelendirerek tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

Başkan Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendiren Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

"PUTİN VE ZELENSKİY İLE KONUŞUYORUM"

Trump, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna gibi savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının, "liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barış anlaşmasına aracılık etmek" olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımın, hızlı bir çözüm arandığında bile sabır gerektirdiğini ancak bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına inandığını vurguladı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olmadığını belirterek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Putinden Zelenskiye Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsinPutinden Zelenskiye Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin

