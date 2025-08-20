PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, “Gazze kasabı” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu “savaş kahramanı” ilan etti. Radyo programında konuşan Trump skandal ifadeler kullandı ve İsrail’in Gazze’deki soykırımını “mücadele” olarak anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir skandala imza attı ve Gazze'de yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "savaş kahramanı" ilan etti.

TRUMP'TAN SKANDAL SÖZLER

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullandı.

"Onu hapse atmaya çalışıyorlar." diyen Trump, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

İRAN SALDIRILARI

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" yönelik sözlerini yineledi.

UCM TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARMIŞTI

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, ayrıca ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla da yargılanıyor. Trump, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

GAZZE'DE SOYKIRIM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

