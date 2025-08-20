Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump , büyük bir skandala imza attı ve Gazze 'de yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'yu "savaş kahramanı" ilan etti.

Netanyahu ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP'TAN SKANDAL SÖZLER

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullandı.

"Onu hapse atmaya çalışıyorlar." diyen Trump, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

İRAN SALDIRILARI

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" yönelik sözlerini yineledi.