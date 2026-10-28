Trump’tan Netanyahu açıklaması: Şu anda durumu oldukça iyi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya verdiği desteğin seçimlerde etkili olduğunu savundu. Trump, Netanyahu liderliğinde birlik hükümeti kurulmasına yönelik çabalara katılıp katılmayacağını ise değerlendireceğini söyledi.
Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail seçimlerindeki son durumu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
"BİBİ İÇİN BÜYÜK BİR FARK YARATTIĞINI DUYDUM"
Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde önemli bir etkisi olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun seçimlerdeki şansına ilişkin kendisine ulaşan ilk haberleri "korkutucu" olarak nitelendiren ABD Başkanı, "Ancak şu anda durumu oldukça iyi." dedi.
BİRLİK HÜKÜMETİ İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI
Trump'a, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurulmasına yönelik girişimlere dahil olup olmayacağı da soruldu. ABD Başkanı, konuyu henüz düşünmediğini ancak değerlendireceğini belirtti.
Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerdeki gidişatı İsrail Başbakanı lehine değiştirdiğini öne sürmüştü.
İSRAİL BASININDAN NETANYAHU'YA BASKI İDDİASI
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya birlik hükümeti kurulması için baskı yapacağı iddiasını gündeme taşımıştı.
Haberde, parlamento seçimlerinin yapıldığı İsrail'de Netanyahu'nun muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurmasının hedeflendiği ileri sürülmüştü.