Trump’tan Netanyahu açıklaması: Şu anda durumu oldukça iyi

"BİBİ İÇİN BÜYÜK BİR FARK YARATTIĞINI DUYDUM"

Netanyahu'ya verdiği desteğin seçimlerde önemli bir etkisi olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun seçimlerdeki şansına ilişkin kendisine ulaşan ilk haberleri "korkutucu" olarak nitelendiren ABD Başkanı, "Ancak şu anda durumu oldukça iyi." dedi.