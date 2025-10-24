Trump’tan İsrail'e gözdağı! “Olursa ABD desteğini kaybeder”

ABD Başkanı Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının öngören tasarının, İsrail Meclisinde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

Amerikan Time dergisine mülakat veren Trump, Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder" yanıtını verdi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını belirtmişti.