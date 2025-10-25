Trump’tan Hamas’a sert uyarı: 48 saat süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki ölü rehinelerin cesetlerini "derhal iade etmesi gerektiğini" söyledi.

Trump, "Hamas, ölen rehinelerin (ikisi Amerikalı olmak üzere) cesetlerini hızlı bir şekilde geri vermeye başlamalı, aksi takdirde bu 'Büyük Barış'ın içinde yer alan diğer ülkeler harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

Bazı cesetlere ulaşmanın zor olduğunu, ancak bir kısmının hemen teslim edilebileceğini vurgulayan Trump, "Nedense bunu yapmıyorlar. Belki silahsızlanma süreçleriyle ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben 'her iki taraf da adil biçimde muamele görecek' dediğimde, bu sadece yükümlülüklerine uymaları durumunda geçerlidir. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bu durumu çok yakından takip ediyorum" ifadelerine yer verdi.